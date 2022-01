Groen licht voor appartementen in Concordia

BRUMMEN – Het college van B&W van de gemeente Brummen geeft in principe toestemming voor de bouw van woningen bij Concordia in Brummen. In totaal komen er 13 appartementen, voor één- en tweepersoonshuishoudens, starters en senioren.

Concordia was jarenlang een zalencentrum, horecagelegenheid en kegelbaan. In 2018 bleek het pand niet langer winstgevend voor de vorige eigenaar. Hierdoor heeft de locatie een aantal jaar leeggestaan, voordat de huidige initiatiefnemer het pand kocht. Een deel van pand blijft bestaan als horeca en krijgt een ontmoetingsfunctie. Een ander deel van het pand en de kegelbaan worden weggehaald en er komen appartementen voor in de plaats.

Wethouder Pouwel Inberg benadrukt het belang van de herontwikkeling: “Het is goed dat Concordia weer een horecafunctie krijgt. Voor het dorp is het een begrip, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse kermis. Als college zien we ook de ontwikkeling van appartementen voor één- en twee-persoonshuishoudens als een goede, want er is veel vraag naar dit type woningen.”