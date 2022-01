Gezelligheid in Velpse winkelstraat

VELP – Een opluchting voor veel winkeliers. Na vier weken van verplichte sluiting mochten zij zaterdag 15 januari de deuren weer openen. Aanvankelijk leek dat het er op dat alleen winkelen op afspraak mogelijk zou zijn, maar het kabinet besloot vrijdag dat vanaf zaterdag de niet-essentiële winkels ook zonder afspraak weer bezocht mochten worden. Een grote drukte bleef uit in de dorpen in onze regio, maar toch wisten velen de winkelstraat weer te vinden. In de Hoofdstraat in Velp liepen tevreden klanten met hun aankopen van winkel tot winkel.

Ook in de andere dorpen in de gemeente Rheden werd weer prettig gewinkeld. Overigens hadden de ondernemers in Dieren al aangekondigd sowieso hun deuren te openen, wat de uitkomst van de persconferentie zaterdag ook zou zijn.

Foto: Han Uenk