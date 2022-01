Gezelligheid in Eerbeek na versoepelingen

EERBEEK – Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet versoepelingen aan. Goed nieuws voor de niet-essentiële winkels die op zaterdag hun deuren weer mochten openen. Geen grote drukte op het Stuijvenburchplein in Eerbeek, maar wel gezelligheid met winkelende mensen op het plein. Voor de horeca was het nieuws tijdens de persconferentie minder rooskleurig, zij moeten nog altijd de zaak gesloten houden. Uit protest openden verschillende horeca-zaken in de regio toch hun deuren en konden bezoekers afgelopen zaterdag kortstondig genieten van een biertje op het terras. Ook Stuyv Inn in Eerbeek deed mee aan deze actie. Zij opende van 10.00 tot 17.00 uur de deuren om bezoekers te ontvangen.

Foto: Han Uenk