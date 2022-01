Gewonde bij keukenbrand in Rheden

RHEDEN – In de nacht van dinsdag 11 januari op woensdag 12 januari heeft er een keukenbrand gewoed op de Massenweg in Rheden.

Rond 00.10 uur werd de brandweer opgeroepen. Ter plekke heeft een korte, felle keukenbrand gewoed. De bewoners die de brand ontdekten hebben het vuur zelf geblust. In de woning waren meerdere katten aanwezig. Zover bekend zijn alle katten in veiligheid gebracht .De brandweer heeft ter plaatse nageblust.

De bewoners werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Een man werd per ambulance overbracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink