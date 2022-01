Geslaagde taxidienst Stadspartij Doesburg

DOESBURG – Fractieleden van Stadspartij Doesburg hebben de afgelopen periode tientallen mensen kunnen helpen om hun boosterprik te kunnen halen. Mensen van 65 jaar en ouder en die geen eigen vervoer hadden of niet konden terugvallen op anderen konden een beroep doen op het vervoer van de fractieleden van Stadspartij Doesburg. Zij brachten deze mensen gratis naar een priklocatie. Zelfs op Tweede Kerstdag om 9.00 uur ‘s ochtends stond Celine van der Beek, het jongste fractielid, klaar voor een rit naar de priklocatie in Wehl.

Deze dienst werd opgezet door met name de inzet van Henk Beyen en Maarten Jansen. Jansen vertelt: “De mensen die wij wegbrachten waren zo enorm dankbaar en dat doet je dan toch wat.” Henk Beyen voegt toe: “Het was soms even goed organiseren, maar we hebben iedereen kunnen helpen die een beroep op ons heeft gedaan.”

De actie loopt langzaam ten einde, aangezien de meeste 60-plussers inmiddels de mogelijkheid hebben gehad om een boosterprik te halen. Stadspartij Doesburg is dankbaar dat zij met de inzet van Henk, Maarten, Gerard en Celine een steentje heeft kunnen bijdragen aan de gezondheid van de mensen uit Doesburg.