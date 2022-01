Gescheiden inzameling keukenafval Mauritsveld

DOESBURG – De gemeente Doesburg en Circulus-Berkel zamelen sinds een jaar het keukenafval gescheiden in voor de bewoners van de hoogbouw op het Mauritsveld. De gemeente is een pilot gestart in de wijk op verzoek van een van de bewoners, Arja Ruder. Na een periode met minicontainers is er nu een zuil geplaatst bij de andere ondergrondse containers in de wijk.

In eerste instantie gebeurde de inzameling via GFT-minicontainers die in de parkeergarage stonden. Arja Ruder vertelt: “Twee jaar geleden, toen ik op de camping stond in Limburg, las ik in de digitale krant dat men in Doesburg aan de slag wilde met het verminderen van restafval. Ik heb toen gemaild met de mededeling dat ik hier graag een bijdrage aan wilde leveren door ook op het Mauritsveld het keukenafval te scheiden. Ik heb gekeken welke andere gemeenten hier al ervaring mee hadden, maar heb het niet kunnen ontdekken. Onze parkeergarage leek me in eerste instantie zeker de mogelijkheid te bieden om een of enkele extra containers te plaatsen en ik heb gepeild hoe de andere bewoners van het complex hier in stonden. De medewerkers van de gemeente en Circulus Berkel dachten goed met ons mee.”

De bewoners zijn blij met de mogelijkheid het keukenafval gescheiden te kunnen aanbieden. Bij de evaluatie bleek wel dat het voor de vrijwilligers, die de bakken bij toerbeurt leegden, soms zwaar was de gevulde containers uit de parkeergarage te krijgen en in de zomer roken de containers niet altijd aangenaam. In overleg met de initiatiefneemster en Circulus Berkel is er half november een GF-zuil op de parkeerplaats bij de andere ondergrondse containers geplaatst. Dit als vervanging voor de containers in de parkeergarage. Deze zuil is alleen door de bewoners van het Mauritsveld te openen en te gebruiken.

Wethouder Birgit van Veldhuizen: “Wij zijn blij met deze geslaagde proef via het initiatief van mevrouw Ruder en hopen dat dit goede voorbeeld ook uit te rollen is bij andere hoogbouw en appartementen in Doesburg. Ik weet zeker dat deze behoefte er is. Daarom roep ik nu ook andere bewoners van hoogbouw in Doesburg op om het keukenafval gescheiden te gaan inzamelen. Wij faciliteren dit als gemeente graag en plaatsen dan een GF-zuil bij uw appartementencomplex (max. 10 in 2022). Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Meld uw interesse bij mario.grootkormelink@doesburg.nl.”

