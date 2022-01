Geertje ging per koets naar haar laatste werkdag

BRUMMEN – Maar liefst 47,5 jaar werkte ze in de gehandicaptenzorg bij Philadelphia, maar afgelopen zondag 9 januari was het dan toch tijd voor Geertje Kossink om afscheid te gaan nemen. Een moment dat haar buren niet in stilte voorbij wilden laten gaan, dus die regelden een paard en wagen om haar voor de laatste keer naar haar werk te brengen.

Als 17-jarig meisje begon Geertje bij de Wildbaan in Leuvenheim, destijds een locatie van Philadelphia. Ze kwam uit Borculo en ging hier intern. In de loop der jaren heeft ze op verschillende locaties gewerkt, maar is nooit meer bij Philadelphia weggegaan. De laatste jaren, ondertussen ook al weer een heel tijdje, werkte ze op de locatie Radeland in Brummen. Ze werkte maar liefst 47,5 jaar voltijds bij dezelfde werkgever.

Daarnaast is Geertje niet alleen op het werk, maar ook daarbuiten heel betrokken bij de mensen om haar heen. “Geertje is een heel sociaal, meelevend en een spil in de buurt”, vertelt buurman Hendri Schut. Zo helpt ze hulpbehoevende oudere buren, staat altijd klaar voor anderen en is altijd present bij de buurtbarbecue.

De buren konden dit bijzondere moment voor Geertje niet zomaar voorbij laten gaan. Volgens de buren is ze iemand die zichzelf niet op de voorgrond zet, maar best eens in het zonnetje gezet mag worden. En dus regelden zij, tot grote verrassing van Geertje, een prachtige koets met paard om haar zondag naar het Radeland te brengen. Familie en buren zwaaiden Geertje thuis uit, bij Philadelphia werd ze hartelijk ontvangen door haar collega’s voor een mooie laatste werkdag.

Foto: Han Uenk