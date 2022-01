Geen beroemde frikandel speciaal meer van snackbar Reinders

DOESBURG – Zoals de meesten al wel gehoord hebben, stopt de familie Reinders met de cafetaria’s in Doesburg. De eigenaars gaan nu genieten van veel vrije tijd, want met een cafetaria moet je altijd werken als een ander vrij is. Zeker in de weekenden of met de feestdagen konden ze er nooit eens op uit om iets leuks te doen. Maar ondanks dat hebben ze toch genoten van de vele jaren dat ze dit werk hebben gedaan.

Gert-Jan en Ans begonnen in Angerlo met een omgebouwde caravan en een houten keetje ervoor. “Verwarming zat er niet in, dus in de winter als het vroor moesten we eerst de ramen schoonkrabben. De etenswaren konden buiten de koelkast bewaard worden, want zo koud was het”, aldus Ans. Daarna verhuisden ze naar de Beinum en iets later werd de cafetaria aan de Kraakselaan overgenomen.

Kwaliteit

Frank en Elly runden de cafetaria op de Beinum en Gert-Jan en Ans op de Kraakselaan. Hier hebben Gert-Jan en Ans decennia lang met heel veel plezier gewerkt. Veel lief en leed met de klanten gedeeld, want de klanten van de cafetaria’s zijn zeer trouw en gehecht aan de hun bekende frietjes, frikandellen speciaal, kroketten en nog meer. “We hebben nooit een ander merk van de producten geprobeerd, want de Doesburgers zijn zeer gehecht aan de kwaliteit die ze kennen”, vertelt Gert-Jan.

En dat de kwaliteit goed is, bleek wel toen ze afgelopen maand de wedstrijd van lekkerste frikandel speciaal van Nederland wonnen. Dit was op de valreep een geweldig iets, van heinde en ver kwamen mensen de frikandel proeven. “Er waren zelfs mensen die twee uur hebben gereden voor een frikandel speciaal bij ons”, lacht Ans.

Dompers zijn er natuurlijk ook wel geweest in al die jaren. Zoals de keer dat er een overvaller in de zaak stond. Gelukkig is dat goed afgelopen en heeft de familie Reinders heel veel steun van de Doesburgse bevolking gehad, in de vorm van woorden, kaartjes en bloemetjes.

Dat de familie Reinders ook sociaal is, bleek tijdens de coronacrisis. Toen de verzorgingshuizen gesloten waren voor bezoekers, leverde de familie een doos vol kroketten af voor de bewoners, als hart onder de riem in deze moeilijke tijd. Ook andere verenigingen hebben goede herinneringen. Iets nodig voor de vrijwilligers? Een hapje en drankje maar niet zoveel geld in kas? Bij Reinders kon het wel tegen kostprijs en dat werd altijd erg gewaardeerd. Ook toen brandweermannen na een langdurige uitruk nog wat moesten eten, slingerde Gert-Jan na sluitingstijd de frituur gewoon nog even aan om de hen te voorzien van een warme maaltijd.

Biechtvader

Frank en Elly hebben altijd heerlijk samengewerkt op de Beinum. Later deden zij dit samen met zoon Jordy. Elly zegt: ”We hadden niet alleen een cafetaria, maar ook een ontmoetingsruimte en waren vaak ook nog biechtvader of moeder. Of mensen hadden iets meegemaakt en moesten hun verhaal kwijt. Ook dat kon hier, want ze wisten dat we het nooit verder zouden vertellen.” Er is dan ook veel lief en leed gedeeld.

De klanten kunnen zich goed voorstellen dat de twee gaan stoppen, maar gaan de eigenaren enorm missen en dat is voor Frank en Elly wederzijds.

Maar zij kijken ook uit naar de vrije tijd die ze gaan krijgen en dat ze nu eens niet altijd op de klok hoeven te kijken of ze weer aan het werk moeten. Het is nu tijd voor leuke dingen, het hernieuwen van sociale contacten en tijd doorbrengen met familie.

Overname

De cafetaria’s blijven gewoon open, want zij zijn overgenomen door Bakhuus en zullen ook zo gaan heten. Tijdens de overname is er afgesproken dat het bekende assortiment zoveel mogelijk hetzelfde blijft en ook de openingstijden blijven hetzelfde. De familie Reinders is vol lof over de mensen die hun opvolgen, zij lopen de laatste drie weken al mee. “We kunnen het met een gerust hart overlaten aan Wang en Yung op de Kraakselaan en Xianrong en Zhiyong op de Beinum.” Ter afscheid is woensdag 26 en donderdag 27 januari een menu met frikandel of kroket en vrijdag 28 en 29 januari een schnitzelmenu verkrijgbaar voor 4,10 euro. Dit bedrag staat voor de 41 jaar dat de familie hier heeft gewerkt. Op zondag 30 januari van 13.00 tot 17.00 uur is er een afscheidsreceptie op beide locaties, onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Beide families bedanken iedereen voor de geweldige tijd die ze hebben gehad.

Foto’s: Hanny ten Dolle

