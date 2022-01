Foi, Foi: Bolderkarre

Mo’j is heuren wat mien verteld is oaver ene Karel. Un bar handige keerl met handen die nargens verkeerd veur stoat en ok alles an wil pakken. Hee hef ok un paar kleinkinderen. Doar is hee merakels gek mee. Ze konden dan ok alles van opa gedoan kriegen. Opa was veur hun de allerbeste keerl op disse eerde. Maar noe hadden ze nog un grote wens. Ze wollen graag un bolderkarre hebben. Un flinke karre woar ze met z’n allen in konden zitten. Ut mos deurumme niet zo’n klein ding wörden. Karel had ut druk met van alles en nog wat en zag ut eerst niet zo zitten. Hee had dat nog nooit bie de handen ehad. Maar as hee wat in de kop had, dan liet um dat niet lös. Hee d’r un paar wèken langer toch mee gangs egoan. Ut was verduld nog niet zo gemakkelijk. Eerst mos hee d’r un tekening van hebben. Doar was goed an te kommen van un goeie kennis en toen nog ut materiaal ankopen. Dat was ok niet zo eenvoudig want de wielen, planken en alles ja dat ko’j oaveral niet kriegen. Toch kreeg Karel ut noa wat zuuken en veul bellen alles rond.

Toen hee ut materiaal bie mekare had, ging hee an de slag. Hee mos ut un bitjen stiekem doen, want hee wol ut un verrassing hollen veur de kinderen. Dus as die noar schole waren of ’s oavonds wat late ging Karel d’r mee an ut wark. Ut wörden un beste karre woar ze wel met zes man op konden zitten. Luchtbandenwieltjes d’r onder en ut dreeien allemoal as un tierelier. Karel en zien vrouw Mien hadden d’r bar veul schik van. Ie holt ut niet veur meugelijk wat un handig mense soms kan maken. De karre mos eschuurd en elak worden. Mien hielp doar ok fanatiek an mee. Un paar dagen later zei Karel: “De kinderen bint noe toch noa schole loat wie um buuten maar is effen proberen hoe ut löp op de harde weg.” Dat vond zien vrouw un goed idee. Maar ja ut liep anders. Bie de deure van de schuure begon ut probleem. Karel had de karre krek te groot emaak. Martelen en mieren um de karre buuten te kriegen, maar ut kon niet. Niet zo’n klein bitjen te groot. Ok met de wielen d’r af ging niet. De karre was veul te breed en te hoge. Hee wol d’r un mooi opbouw an hebben. Ut grote extra klus, maar hee vond dat dat d’r zo bie heuren. Ut stond wel niet op de tekening maar hee had zoiets argens ezeen en wol dat noe ok maken. Karel kon zich wel veur de kop sloan dat hee doar niet an had edach. D’r zat niks anders op dat un stuk van de karre te slopen. Zunde, alles was zo mooi eschilderd. Foi en dan ha’j dat gemopper van Mien is motten heuren… Toch is alles weer goed ekommen. De kinder heb d’r gien weet van ehad en vonden Opa de allerknapste man van hele wereld. Maar doar was Mien ut stilletjes niet mee eens.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

In un huus woar de rook tegen de wind in geet is de man baas