Foi, foi: Bokse ophalen

Hendrik had un nieuwe bokse ekoch in un winkel in Zutphen. Hee is un kört, stammig, keerltjen, dus meestal waren de piepen veul te lang en mossen de neeisters d’r mee gangs. Ook met disse broek. Hee un paar dagen later weer noa de stad toe. De parkeermeter was vlak bie un bushalte. Hee gooien ut geld in de automaat en liep noa de winkel. D’r stoppen net un busse bie de halte en d’r stonden un hoop volk um in te stappen. Hee mos um ut volk en halte hen lopen en zag niet dat ut allemoal glas was in ut bushaltehuusien. Hee liep met de kop tegen ut glas en verduld doar lag ok zien brille kapot op de grond. Dat was niet best want de volgende dag zol hee uut goan met zien breur en schoonzuster en zonder brille zag hee niet best. Hee wol toch zien dat hee dat ding weer emaak kreeg. Hendrik was niet varre van un brillenwinkel en doar wol hee maar hen goan. Maar dat was niet gemakkelijk um doar te kommen. De ene weg moch hee niet in, de andere was af esloaten en weer un andere eenrichtingverkeer. Ut liep al tegen half zesse. Eindelijk vond hee un parkeerplaatse. Blie datte de auto eindelijk kwiet kon liep hee rap noa de winkel. Krek op tied. Ze hielpen um netjes en um zes uur was hee net kloar. Blie dat ut toch nog veurmekare ekommen was liep hee de winkel uut. Maar noe kwam ut schoapenscheren an, want deur de hoast had hee vergèten te onthollen woar hee de auto had eloaten. Hendrik had nog wel effen noa huus ebeld dat hee later kwam umdat hee noa de brillenwinkel mos.

Hendrik liep half Zutphen deur mar nargens zien auto te vinden. Hee wörden d’r tureluurs van. D’r kwamen un paar mensen an die zagen dat d’r wat biezunders an de hand was met Hendrik. Hee vertellen de luu dat hee al zo’n anderhalf uur zien auto an ut zuuken was. Hendrik dach ok niet dat de auto estoalen was. Gelukkig was de vrouw doar goed bekend. Zee vroeg an um woar hee dan allemoal hen was ereden. Zee liepen un ende mee en ja heur ze hadden geluk: de auto stond op de plekke nog netjes op de parkeerplaatse. Zo ziej maar weer dat d’r ok nog goeie hulpvaardige mensen bint.

In huus waren ze ondertussen knap ongerust ewörden. De dochter en schoonzoon hadden de auto al epak en reden noa Zutphen toe um de vader op te zuuken. Ze wisten niet was ze d’r van mossen denken. A’j met de kop tegen zo’n halte loop kan d’r van alles gebeuren. Ze reden eerst noa ut Spittaalziekenhuus in Zutphen. Bie ut ziekenhuus zeien ze dat d’r niemand met die naam was binnen ekommen. Zee gingen ok nog effen noa ut politieburo um te kieken of doar nog un auto was binnen ekommen. Toen kregen ze un telefoontjen van ut thuusfront dat Hendrik in de auto noa huus kwam. Alles kwam toch nog goed. Hendrik kon de volgende dag wel uutgoan met un mooi bokse an de konte en un goeie brille op de neuze maar hee had ut nog lillek in de bene van ut ende sjouwen deur de stad.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Met de zunne in oe harte, stroal ie overal