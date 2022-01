Extra geld voor kortere wachtlijsten Wmo

GEM. BRUMMEN – Het college van de gemeente Brummen wil extra geld uittrekken om de wachtlijsten in de Wmo terug te dringen. De wachttijd voor een eerste keukentafelgesprek is wettelijk maximaal 8 weken, maar die termijn wordt al langere tijd overschreden. Extra tijdelijke medewerkers moeten de wachtlijsten dit jaar terugdringen.

Inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag melden zich in de gemeente Brummen bij het Team voor Elkaar. Bij een simpele vraag wordt deze direct afgehandeld. Bij complexere kwesties of het vermoeden dat er een maatwerkvoorziening nodig is, wordt een zogenoemd keukentafelgesprek ingepland. Dit moet wettelijk binnen 8 weken gebeuren, maar de wachtlijst is zodanig opgelopen dat deze termijn al langere tijd niet meer wordt gehaald. In december 2020 stonden er gemiddeld 100 tot 110 inwoners op de wachtlijst voor een keukentafelgesprek, in augustus 2021 was dit aantal zelfs opgelopen tot ongeveer 220.

De gemeente heeft berekend dat met de tijdelijke inzet van 3 extra FTE de wachtlijst voor augustus dit jaar kan worden teruggebracht zodat kan worden voldaan aan de wettelijke termijn van 8 weken. Daarbij is het wel de vraag of er ook geschikte mensen kunnen worden gevonden die deze klus kunnen klaren. Er zijn weinig geschikte en ervaren consulenten beschikbaar, bleek toen de gemeente het afgelopen jaar mensen probeerde in te huren als tijdelijk consulent voor de uitvoering van jeugdzorg en Wmo.

Het college stelt voor om voor deze extra inhuur een bedrag van 86.250 euro beschikbaar te stellen. Dit kan worden gedekt uit begrotingsoverschotten in de uitvoering van de taken Wmo. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting op 20 januari een besluit.