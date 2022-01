Ervaringsmaatjes gezocht voor jonge mantelzorgers

REGIO – Voor het project ervaringsmaatjes wordt gezocht naar maatjes tussen de 18 en 35 jaar oud, die jonge mantelzorgers willen ondersteunen.

Ervaringsmaatjes is een maatjesproject waarbij jonge mantelzorgers worden begeleid door een jongvolwassen vrijwilliger of stagiaire, die zelf ook is opgegroeid met gezinslid met een lichamelijke of psychische ziekte, een beperking of verslaving.

Vaak gaat veel aandacht en zorg uit naar het zieke of beperkte gezinslid. Dat is logisch en gewoon voor een jonge mantelzorger, maar het kan ook wel eens lastig zijn. Ervaringsmaatjes kunnen zich goed verplaatsen in de schoenen van een jonge mantelzorger omdat zij een vergelijkbare thuissituatie hadden. Samen ondernemen zij acht maanden lang elke week iets leuks. Een ervaringsmaatje biedt daarbij een luisterend oor, ondersteunt bij praktische zaken en is er voor de gezelligheid. Ook helpt hij of zij inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de jonge mantelzorger.

De Kap, stichting voor informele zorg, die ook samenwerkt met de hulpverleningsdienst Graag Gedaan in Loenen, traint en begeleidt de maatjes en zorgt voor een geschikte match. Ervaringsmaatjes Apeldoorn is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Meisjes Weeshuis in Apeldoorn en van het Oranjefonds.

Jonge mantelzorgers tot en met 23 jaar kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de Kap als ze een maatje willen. Mensen tussen 18 en 35 jaar oud, die zelf ook met zorg in het gezin te maken hebben of hadden, kunnen zich aanmelden als maatje. Dat kan door te mailen met b.sural@dekap.nl.

www.ervaringsmaatjes.nl