Energieconciërges helpen huurders bij energie besparen

GEM. BRUMMEN – Nu de gasprijzen stijgen, zijn veel mensen bezig met de verduurzaming van hun woning. Huurders in de gemeente Brummen kunnen daarbij hulp inschakelen van de energieconciërges van BrummenEnergie.

Energieconciërges Maarten van Esschoten en Henri Bosveld kunnen helpen met tips en materialen om als huurder energie te besparen in de woning. Met simpele maatregelen is al veel winst te behalen. Denk aan een brievenbus die minder tocht of aan led-lampen, een waterbesparende douchekop of een energieverbruiksmonitor. In een uur tijd proberen de conciërges inwoners zoveel mogelijk te helpen bij het energiezuiniger maken van hun huis.

Ondanks dat het om kleine aanpassingen gaat, hebben ze volgens conciërge Henri Bosveld wel degelijkeffect: “Als je al die dingen bij elkaar optelt – led-lampen, een besparende douchekop, radiatorfolie – dan kun je in een jaar tijd meer dan 150 euro besparen. Dat durf ik rustig hardop te zeggen.”

Een bezoek van een van de energieconciërges is gratis. Al meer dan 280 huurders hebben bezoek gehad van de energieconciërge. Aanmelden kan via www.brummenenergie.nl. Wie al de cadeaubon van 50 euro heeft gebruikt voor energiebesparende producten, kan geen gebruik meer maken van de energieconciërge. Aanmelden kan via www.brummenenergie.nl of op tel.06 – 15362389.

Woningeigenaren kunnen een beroep doen op een van de energiecoaches van BrummenEnergie. Een afspraak maken kan via www.brummenenergie.nl/energiecoach.