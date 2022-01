HALL- Het eerste damesteam van voetbalvereniging SHE uit Hall is voorzien van nieuwe voetbaltenues. De sponsor is Elshof Dorpsgarage met vestigingen in Eerbeek, Brummen en Voorst. Op de foto het team van SHE, teamleider Martin Koopman (tweede van links) en Ruben Elshof en Wesley Spijkerman van Elshof Dorpsgarage (rechts).