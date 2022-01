Ellecomse deskundigen genomineerd voor Vrouw in de Media Award

ELLECOM – Bernadette Hakken en Tamara Onos, beiden uit Ellecom, zijn genomineerd voor de regionale Vrouw in de Media Award. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan deskundige vrouwen die regelmatig of op indrukwekkende wijze in beeld waren in het afgelopen jaar.

Van alle experts in het nieuws, is maar 23 procent vrouw. Met de uitreiking van de Vrouw in de media-awards willen Sprekersbureau ZijSpreekt en Mediaplatform Vaker in de Media (VIDM) vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. Ook willen ze redacties aansporen deze vrouwen hen vaker dat podium te bieden.

Er is een landelijke Vrouw in de Media Award, maar ook een award per provincie. In Gelderland zijn door een jury vijf vrouwen genomineerd, waaronder Tamara Onos en Bernadette Hakken, toevallig beiden uit Ellecom. Iedereen kan tot uiterlijk 28 januari een stem uitbrengen via vidm.nl/vrouw-in-de-media-awards.

Tamara Onos is arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige. Zij bracht de noodzaak van een gezonde werkomgeving onder de aandacht door als expert gevaren, risico’s en relevante wetgeving te duiden. Dit deed zij onder andere voor spoorwerkers met kwartsstofblootstelling (ballast) en platformmedewerkers op Schiphol met blootstelling aan ultrafijnstof (vliegtuigen/dieselmaterieel).

Bernadette Hakken is docent ‘Nederlands als tweede taal’. Onder haar geuzennaam Het Peukenmeisje brengt zij de milieuvervuiling door sigarettenpeuken onder de aandacht. Zij creëert bewustwording en draagvlak voor een beter beleid, geeft voorlichting en adviseert scholen en bedrijven bij het vinden van oplossingen. Zij is community manager van het Plastic Peukencollectief en een van de initiatiefnemers van landelijke peuken-opruimacties.