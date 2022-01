Eind januari besluit over bestemmingsplan Verhuellweg

DOESBURG – De gemeenteraad van Doesburg neemt op donderdag 27 januari een besluit over het bestemmingsplan Verhuellweg. Op woensdag 12 januari wordt in de commissie VROM al gesproken over de onderzoeken.

Besluitvorming over het bestemmingsplan werd eind september uitgesteld. In de gemeenteraad was bij enkele partijen twijfel ontstaan over het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. De twijfel spitst zich toe op de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de extra mogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan aan bedrijven biedt.

Centrale vraag was of de gebruikte onderzoeken op de juiste wijze zijn uitgevoerd en opgesteld en of de conclusies van deze onderzoeken onderschreven worden. In opdracht van de gemeenteraad is daarop door TAUW een second opinion uitgevoerd rondom verschillende onderzoeken. Het gaat hierbij om de Notitie luchtkwaliteit, het akoestisch onderzoek en verkeerskundig onderzoek, de voortoets ecologie en de Aerius-berekening.

TAUW heeft de beoordeling inmiddels afgerond. Naar aanleiding hiervan heeft Sweco de gecumuleerde geluidbelasting, die nog ontbrak, in beeld gebracht en verwerkt in het uitgevoerde akoestisch onderzoek. In haar bevindingennotitie onderschrijft TAUW de gemaakte conclusies van de uitgevoerde onderzoeken.