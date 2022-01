Eerste buurtkastje in Dieren

DIEREN – Joyce Briegoos nam onlangs samen met wethouder Gea Hofstede het eerste buurtkastje officieel in gebruik in de wijk Stenfert in Dieren. Een buurtkastje is een soort keukenkastje met daarin levensmiddelen en verzorgingsproducten voor de buurt. Het kastje staat op een paal bij iemand in de voortuin langs de straat.

Buurtkastjes zijn bedoeld om mensen met weinig inkomen te helpen en om voedsel- en productverspilling tegen te gaan. De kastjes zijn gemaakt door Stichting Het Werk(t) uit Spankeren. De kastjes werden mogelijk gemaakt door het sparen van de Ik buurt mee! waardecheques. De spaaractie was zo’n succes dat er ook al gelijk een eerste vulling met verzorgingsproducten aangeschaft kon worden. Het plan is om in Dieren vijf buurtkastjes te plaatsen; drie in de wijk Stenfert en twee in Dieren Zuid. Inwoners die mee willen doen met het initiatief van Joyce Briegoos kunnen zich aanmelden via dierensebuurtkastjes@outlook.com.