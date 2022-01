Eerste besluitvormende raadsvergadering in het nieuwe jaar in Brummen

BRUMMEN – De eerste besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Brummen in het nieuwe jaar staat gepland voor donderdagavond 20 januari vanaf 20.00 uur. Er staan acht inhoudelijke voorstellen op de agenda, gelijk verdeeld over ‘hamerstukken’ en ‘bespreekstukken’. Ook vindt er nog stemming plaats over een motie over de toekomstige invulling van het Burgersterrein in Eerbeek. Over deze motie staakten tijdens de vorige raadsvergadering de stemmen.

Tijdens de raadsfora van 13 januari bleken de raadsleden het eens te zijn over vier concrete voorstellen. Deze staan daarom als hamerstuk op de agenda en worden naar verwachting zonder debat unaniem besloten. Het gaat om de bestemmingsplannen voor Landgoed De Wildbaan in Leuvenheim en de percelen Elzenbosweg 10/Weg door de Plas 14a in Brummen. Ook het voorstel dat gaat over het beschikbaar houden van investeringen ouder dan 3 jaar lijkt op instemming van alle raadsleden te kunnen rekenen. Dit geldt ook voor het beleidsplan voor Schuldhulpverlening voor de periode 2022 tot 2025. Ook staat de lijst van ingekomen stukken onder het kopje ‘hamerstukken’ op de agenda.

Volgens de agenda gaan raadsleden over vier raadsvoorstellen wel eerst debatteren, voordat zij hierover stemmen. Zo bespreekt de raad de nieuwe Tarievennota Sport, waarin ook de toekomstige huurtarieven en vergoedingen voor de binnen- en buitensport zijn opgenomen. Daarnaast buigt de raad zich over het voorstel om tijdelijke medewerkers in te huren om de wachtlijst voor Wmo-aanvragen terug te dringen. Een derde voorstel dat als bespreekstuk aan bod komt, is het bestuurskrachtonderzoek en het bijhorende ontwikkelplan. Tot slot bespreekt de raad het voorstel om de Visie Kwaliteitstoerisme vast te stellen. Hiermee wil de gemeente in de komende 4 jaar recreatie en toerisme beter benutten, verbinden aan andere lokale opgaven en kansen verzilveren.

De vergadering begint met de benoeming van heer Loonstra als raadslid. Hij vervangt tijdelijk het raadslid Van der Leest. Ook worden mevrouw Brouwer-De Geus (CDA) en mevrouw Magermans (D66) benoemd tot steunfractielid. De vergaderstukken zijn te raadplegen op de website www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. De raadsvergadering vindt digitaal plaats en is te volgen via de gemeentelijke website www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.