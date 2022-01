Eerbeekse kinderen zamelen 150 kerstbomen in

EERBEEK/BRUMMEN – Woensdag 12 januari was de jaarlijkse kerstbomeninzameling in de gemeente Brummen. Kinderen konden op verschillende plaatsen in de gemeente kerstbomen inleveren en ontvingen daar 50 eurocent per kerstboom voor. De familie Bloemendal uit Eerbeek deed dit jaar wel heel goed hun best. Zij gebruikten de verlengde kerstvakantie voor het inzamelen van zo veel mogelijk bomen. Er werd een oproepje op Facebook geplaatst en de vier kinderen reden vervolgens door de hele Lombok om zo veel mogelijk kerstbomen te verzamelen. En het resultaat mag er zijn. Op woensdagmiddag stond het viertal trots op de parkeerplaats van de Eerbeekse Boys aan de Veldkantweg om hun 150 bomen in te leveren, die met een tractor en verschillende aanhangers werden gebracht.

Foto: Cynthia Vos