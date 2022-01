Een Stief Kwartiertje: Beleving

Het begrip beleving is bijkans heilig verklaard in de huidige samenleving en heiligverklaring in deze tijd betekent veelal vercommercialisering, want het een wordt gemakshalve aan het ander gekoppeld. Zo hebben de winkeliers van Calluna in Dieren het boodschappen doen vertaald in het paraderen op een beleefplein; fantasie kun je ze niet ontzeggen. En van het Apeldoorns-Dierens kanaal moest de belevingswaarde opgekrikt worden, zodat het een toeristische trekpleister zou worden. Vooralsnog is alleen de pleister herkenbaar.

Op vele terreinen van onze samenleving sijpelt beleving door als de aanjager van gebeurtenissen; meestal heeft het ook een positieve gevoelswaarde. De natuur is er een van de beste voorbeelden van. Iedereen wil natuur in de meest natuurlijke zin beleven. Vandaar dat er weer grootse plannen zijn om de belevingswaarde van de Veluwe en haar zoom op te poetsen; beleving als verdienmodel.

De Veluwe en haar zoom zijn dankzij corona nog populairder geworden dan ze al waren. Natuur bestaat bij de gratie van beleefd worden, anders wordt het als een dooie boel beschouwd. Natuur kent echter heel veel dooie boel, dat is nodig anders kan de natuur niet leven. Het klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. We kennen allemaal de strijd om het afsluiten of openhouden van de Posbank, maar de Veluwe is meer dan de Posbank. Nog veel ingrijpender zijn alle plannen die nu ontwikkeld worden om het gebied nog aantrekkelijker te maken en die allemaal dus het etiket beleving meekrijgen. De stuwwallen, de zandvlakten, de beken en sprengen en de landgoederen hebben allemaal grote belevingswaarde en dus aantrekkingskracht. Ontwikkelingen moeten mensen trekken, hun vermaak levert geld op en ze betalen toeristenbelasting. Naast de uitbaters willen ook de gemeentekassen betere tijden beleven. Met behoud en respect voor de natuur, natuurlijk.

Naast de introductie van vele nieuwe plannen heeft ook de natuur zelf een bijdrage geleverd door de terugkeer van de wolf; het heeft de belevingswaarde van de Veluwe flink opgewaardeerd. De grote vraag is hoe het beest mensvriendelijk te maken. Veel soortgenoten hebben we gedomesticeerd, maar willen we de Veluwe als natuurgebied beschouwen en niet als dierentuin bestempelen dan moet het dier een rol in het ecosysteem kunnen spelen. In een levensgemeenschap moeten alle organismen een plek hebben en dat wordt de grootste uitdaging, want alle plannen worden door de mens gemaakt en alle planten, dieren en andere micro-organismen doen wanhopige pogingen om nog enigszins in het ecologische tijdsgewricht te passen. De geluiden om de wolf af te schieten worden ook steeds luider, want het gaat ons niet lukken om het schaap tot een wild dier te transformeren. Het schaap staat ongewild symbool voor de natuur als dierentuin; het is vrij binnen de grenzen van de hond van de herder. Daarentegen is de mens vrij binnen de grenzen die het zelf stelt. Daarover wordt uiteraard gesteggeld, maar Natuurmonumenten gaat er nu wat aan doen.

Nederland is Madurodam met de Veluwe als aardig tuintje in het midden, waar iedereen wil wandelen. En het wordt steeds drukker in het tuintje vanwege de hoge belevingswaarde. Alle organismen willen hun plek en bevechten die. De wolf als toppredator heeft scherpe tanden, maar alleen de mens heeft een geweer en een auto. En daarnaast ook geld om de leefruimte van elk organisme te bepalen. Laten we als uitgangspunt nemen wat we ook voor onszelf graag zien: leven en laten leven. Voor leven mogen we ‘be’ zetten, maar dan als begin van ‘beter’.

Desiderius Antidotum