Echtpaar Pastoors viert 60-jarig huwelijk

DOESBURG – Dinsdag 28 december kregen Jan en Willemien Pastoors uit Doesburg bezoek van burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar. Zij kwam hen feliciteren met hun 60-jarig huwelijk.

Meneer Pastoors woont al zijn hele leven in Doesburg. Hij komt uit een groot Doesburgs gezin met 10 kinderen en een pleegkind. Mevrouw Pastoors is geboren in Lathum en groeide op in Giesbeek. Na hun trouwen gingen ze samenwonen aan de Acaciastraat 5 in Doesburg. Sinds februari 2021 wonen zij in Grotenhuys aan de Van Brakellaan.

Het was voor mevrouw Pastoors wel even wennen om in zo’n grote familie terecht te komen. Zelf groeide ze op met twee broers en een moeder. Haar vader overleed op jonge leeftijd. Samen kreeg het echtpaar drie kinderen, twee zonen en een dochter. Ze hebben inmiddels twee kleinzoons, Ramon en Patrick, en vier kleindochters: Léonie, Emma, Romée en Marit.

Meneer Pastoors heeft ruim 40 jaar gewerkt bij de Dremefa in Doesburg. Als stempelmaker was hij verantwoordelijk voor de aansturing van het productieproces en hielp hij mee bij de ontwikkeling van nieuwe producten. In zijn vrije tijd deed hij aan modelbouw van stockcars en zeilboten. Ook was hij een fanatieke badmintonspeler. Hij is zelfs erelid van de Doesburgse Badminitonvereniging. Ook kijkt Jan Pastoors graag naar voetbal. Vroeger deed hij dat in het stadion bij De Graafschap, tegenwoordig op de televisie samen met voetbalvrienden. Ook houdt hij ervan om op zijn scooter te rijden. Hij gaat kijken bij de voetbalwedstrijden van zijn kleinzoons of rijdt naar De Kade in Doesburg om te kletsen met andere Doesburgers.

Mevrouw Pastoors heeft altijd in de gezinsverzorging gewerkt. In de avonduren en weekenden werkte ze bij in het Dorpshuis in Angerlo als serveerster, barmedewerkster en hielp bij het bereiden van grote buffetten. Ze deed jarenlang vrijwilligerswerk voor Welfare van het Rode Kruis in Doesburg. Ze was voornamelijk betrokken bij de handwerkmiddagen voor de ouderen in het Elisabeth Gasthuis en de verkoop van het handwerk tijdens de braderie. Dit heeft ze zeker nog tot aan haar 80e gedaan. Ze houdt veel van naaien, borduren en haken. Nog altijd doet ze zelf fanatiek mee met alle knutsel- en spelletjesmiddagen in het Grotenhuys.

Hun gezamenlijke hobby is kegelen. Beiden zijn nog steeds erg fanatiek. Elke week gaan ze een avond of middag kegelen. De moeder van meneer Pastoors was één van de oprichters van Kegelclub ONA in Doesburg. Meneer Pastoors is nauw betrokken geweest bij de bouw van de nieuwe kegelbanen in Doesburg.