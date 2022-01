Drie films in Filmhuis Dieren

DIEREN – Filmhuis Dieren maakt een vliegende start met een vol programma. Mijn vader is een vliegtuig, West Side Story en Herself zijn de komende week te zien in de Dierense schouwburg Theothorne.

Mijn vader is een vliegtuig wordt vertoond op dinsdag 1 februari om 19.30 uur. De film gaat over Eva, die alles lijkt te hebben: een gezin, een succesvol bedrijf en het huis van haar dromen. Als haar moeder plotseling overlijdt, ontdekt ze dat haar leven bestaat uit leugens en geheimen. Eva wordt steeds angstiger en begint de grip op de werkelijkheid te verliezen. Als ze besluit contact op te nemen met haar vader die al meer dan dertig jaar in een psychiatrische inrichting verblijft, blijkt dat het begin van een onthutsende ontdekkingstocht naar het verleden.

Op vrijdag 4 februari om 19.00 uur en dinsdag 8 februari om 14.30 uur draait West Side Story, een nieuwe film van Steven Spielberg. De film speelt zich af in 1957 in New York en toont het klassieke verhaal van heftige rivaliteit en jeugdige liefde.

Het drama Herself is te zien op dinsdagavond 8 februari om 19.30 uur. De jonge moeder Sandra ontsnapt met haar twee dochters uit een gewelddadige relatie. Ze is voorlopig dakloos en genoodzaakt om op een hotelkamer te kamperen. Vastbesloten om haar jonge dochters een fijn thuis en een beter bestaan te bieden, zet Sandra haar zinnen op het bouwen van een eigen huis. Zonder enige ervaring, maar met een bijzonder clubje vrienden begint ze aan het avontuur. Tegelijkertijd moet ze ontsnappen aan de greep van haar bezitterige ex-man en hem weghouden van haar en haar meisjes.