Doesburgse ondernemers doneren aan Voedselbank

DOESBURG – Meer dan 20 ondernemers uit de binnenstad van Doesburg hebben op vrijdag 24 december 150 cadeautjes, waardebonnen en kerstdiners gedoneerd aan de Voedselbank in Doesburg. Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD) heeft kerstkoeken aangeboden. Tamara Verheij, binnenstadcoördinator voor SCBD, vertelt: “Het is hartverwarmend om te zien dat ondernemers zo veel doneren aan mensen die het financieel zwaar hebben. Zeker in een tijd dat een groot deel van de ondernemers zelf wordt getroffen door de harde lockdown en de deuren hebben moeten sluiten.”

In Doesburg leven relatief veel mensen in armoede en juist in deze tijd kunnen zij wel een extraatje gebruiken. Marjolein Kosterman, eerst verantwoordelijke van uitgiftepunt Doesburg van de Voedselbank is blij met de geschenken: “Wat een mooi en lief gebaar. De gezinnen die gebruikmaken van de voedselbank waren onder de indruk. De reacties waren dan ook ‘oh wat fijn, oh wat lekker en oh wat veel!’ We hebben alle gezinnen kunnen voorzien van heerlijke lekkernijen en cadeautjes dit namens ondernemers in Doesburg, dank hiervoor!” “Wat een overvloed aan lekker eten en cadeautjes, ik word hier emotioneel van”, voegt vrijwilliger Mary tot slot toe.