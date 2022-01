Dodelijke blauwdrukken met bloedloogzout

DOESBURG – In de galerie van de Doesburgse fotograaf Ruud Smit zijn blauwdrukken te zien die zijn gemaakt bloedloogzout. Smit werkte hiervoor met een oude techniek uit de 19e eeuw, die hij naar de 21e eeuw tilt.

De Doesburgse fotograaf Ruud Smit maakt er werk van om fototechnieken van bijna twee eeuwen oud in de 21e eeuw opnieuw toe te passen. Na een aantal series caseïnedrukken, foto’s op basis van kaas, maakt Smit nu cyanotypieën. Dit zijn afdrukken op basis van kaliumferricyanide, dat ook wel bekend staat als bloedloogzout. Het procedé hiervoor is niet zonder gevaar. Kaliumferricyanide reageert sterk met ammoniak en kan exploderen. De verbinding zelf is licht giftig, maar vormt bij verwarming, in hete zuren of bij UV-licht het dodelijke blauwzuurgas.

Behalve kaliumferricyanide is voor deze vorm van fotografie ook ammoniumijzercitraat nodig. Als deze twee stoffen worden blootgesteld aan sterk licht veranderen ze in kenmerkend Pruisisch blauw. Als de chemische middelen eenmaal zijn weggespoeld blijft er een stabiele blauwe kleur achter, waarop de afbeelding in witte lijnen is weergegeven.

Dit gebruik van cyanotypie staat bekend als, en is de oorsprong van ons begrip blauwdruk. Voor de fotografie-ontdekkers van de 19e eeuw was het een sensatie. Ineens kon je een afbeelding niet alleen mee naar huis nemen op een glazen plaatje, je kon hem zelfs weergeven op papier. Gedurende bijna een eeuw was cyanotypie de enige simpele en goedkope manier om tekeningen in meervoud te maken.

Wie de blauwdrukken wil bekijken, kan terecht in de galerie van Ruud Smit aan de Meipoortstraat 57 in Doesburg. De kaasdrukken liggen de etalage. De cyanotypieën hangen binnen, bel even aan om deze te bekijken.

www.kaasfoto.nl

Foto: Sea product – Ruud Smit