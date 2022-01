Dierensche Boys JO13-1 kampioen

DIEREN – 18 december speelde Dierensche Boys JO13-1 uit tegen de nummer twee van de derde klasse, vv Oeken, om de kampioenstitel. De Boys startten goed en kwamen al snel op een 0-1 voorsprong door een mooi doelpunt van Zion. Oeken liet zich niet uit het veld slaan door de snelle achterstand en wist door fanatiek voetbal, individuele acties en constant druk te zetten de voorsprong van de Boys terug te brengen naar een gelijkspel, 1-1.De Boys hadden aan een gelijkspel genoeg om kampioen te worden, maar streden toch voor de volle 3 punten. In de tweede helft kwamen de Boys daarom strijdlustig uit de startblokken en wisten dankzij de actie en goal van Levi weer op voorsprong te komen. Opnieuw draaide Oeken de voorsprong om in een gelijke stand. De spanning was bij beide teams voelbaar aanwezig en beide teams streden hard voor de overwinning. De Boys bleven strijdlustig en diep in de tweede helft scoorde Julian de derde goal, waarmee de eindstand 2-3 was voor de Boys. Met luid gejuich kon het kampioensfeest beginnen. De Boys werden getrakteerd op een hoodie met de toepasselijke opdruk ‘Fight like a Lion’.