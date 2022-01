Deelnemers gezocht voor ouderenproject ‘Mens durf te leven!’

RHEDEN – Op 1 maart start een speciale serie bijeenkomsten in Rhederhof onder de titel ‘Mens durf te leven!’ Tijdens acht dinsdagmiddagen nemen muzikant Jorike Kroon, choreograaf Paula Walta en schrijfdocent Marjon Weijzen oudere deelnemers mee op een ontdekkingsreis naar soms lang vergeten herinneringen en verhalen uit een rijk leven.

Het doel van de bijeenkomsten is: op een laagdrempelige manier contact maken en ontdekken welk verhaal er te vertellen valt, met beweging, muziek en taal. Daarbij staat plezier voorop. De achtste keer is er een kleine presentatie van de deelnemers voor een selecte groep intimi en betrokkenen.

“Het gaat ons vooral om de ervaring, de ontmoeting en de ontwikkeling van de ouderen zelf, en de verrijking van hun omgeving die daarmee gepaard gaat. We willen de kracht van kunst laten zien als bijdrage aan het geluk en welzijn van mensen,” aldus Marjon Weijzen. “Vanuit ervaring kunnen we zeggen dat er zo hele mooie dingen kunnen ontstaan.”

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen zijn die op zoek zijn naar nieuwe contacten, bezigheden, zingeving en verrijking van hun leven. Bijvoorbeeld omdat een partner en/of andere belangrijke relaties zijn weggevallen, evenals een werkzaam leven, of omdat ze bepaalde activiteiten niet meer kunnen. Ook kunnen kwetsbare ouderen deelnemen die ondersteund worden door zorginstelling Attent en welzijnsorganisatie Incluzio.

Het aanbod is laagdrempelig en vereist geen speciale vaardigheden. Ook een fysieke beperking hoeft geen belemmering te zijn. Tijdens de bijeenkomsten wordt natuurlijk rekening gehouden met eventuele corona-regels.

Geïnteresseerden die twijfelen over deelname kunnen contact opnemen met Marjon Weijzen, tel. 06-27061942, of Paula Walta, tel. 06-41938746. Deelname kost 50 euro voor 9 bijeenkomsten (inclusief een terugkom-bijeenkomst) en wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Lang Leve Kunst Fonds, VSBfonds, Attent Zorg en Behandeling, Rhederhof Beheer, Maagdenhuis, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, in samenwerking met Cultuurbedrijf RIQQ en Incluzio Rheden. Later in het jaar wordt Mens durf te leven! georganiseerd in Dieren en Arnhem.

Neem voor vragen of om aan te melden contact op met Marjon Weijzen of Paula Walta of mail naar info@beeldenddanstheatertelder.nl.

Foto: Hans van den Bos