De Wildbaan wordt zorglocatie

LEUVENHEIM – Het gewijzigde bestemmingsplan voor landgoed de Wildbaan in Leuvenheim is donderdag 20 januari vastgesteld door de Brummense gemeenteraad. De eigenaar kan nu verder met de ontwikkeling van een zorglocatie met 18 woningen. Op Landgoed de Wildbaan staan een rijksmonumentaal hoofdgebouw en een koetshuis. De eigenaar is op zoek naar een manier om het landgoed in stand te kunnen blijven houden en ontwikkelde daarvoor het plan voor 18 zorgwoningen. Het bestaande hoofdgebouw en het koetshuis worden weer volledig in gebruik genomen.