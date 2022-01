Dameskampioenen bij SV Eerbeekse Boys

EERBEEK – De laatste jaren heeft het damesvoetbal bij SV Eerbeekse Boys een behoorlijke groei doorgemaakt. Inmiddels heeft de club in bijna alle leeftijdscategorieën een meidenvoetbalteam. Er is zelfs een Dames 30+ team, dat onder de naam Eerbeeks Goud deelnam aan een regionale KNVB VR30+ competitie en daar glorieus winnaar werd. De beslissing moest vallen in de laatste ronde, maar de dames slaagden daar glansrijk in en werden kampioen van deze najaarscompetitie.

Het meidenteam MO19-1 leverde ook een uitstekende prestatie door alle wedstrijden te winnen in hun najaarscompetitie waardoor men op zaterdag 11 december officieel kampioen werd. Uiteraard werd dat passend gevierd. Al met al mooie resultaten voor het damesvoetbal bij Eerbeekse Boys. Overigens zijn zowel meiden als dames van harte welkom om bij Eerbeekse Boys te komen spelen. Vrijblijvend een aantal keer meetrainen is altijd mogelijk.