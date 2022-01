Cheque voor Onze Droom van Steenbergen Metaal Recycling

BRUMMEN – De bestuursleden van stichting Onze Droom in Brummen hebben een mooie cheque gekregen van Steenbergen Metaal Recycling. Daniël Steenbergen besloot een deel van de opbrengst van het ingeleverde oud ijzer/metaal in de laatste week voor Kerst aan een goed doel te schenken. Hij koos voor Stichting Onze Droom. Het werk dat de vrijwilligers voor de samenleving doen, spreekt hem erg aan.

“Er kwamen in deze week met name meer particulieren hun oud ijzer en afgedankte metalen spullen inleveren”, vertelt Daniel Steenbergen. “Het is fijn dat nu meer inwoners de weg naar ons bedrijf weten te vinden.” Steenbergen Metaal zorgt ervoor, dat de ingeleverde materialen weer hergebruikt kunnen worden voor het produceren van nieuwe producten. Stichting Onze Droom zorgt er met het Repair Café en de kledinguitgifte ook voor dat kostbare materialen niet verloren gaan, maar zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden.

Onze Droom is op zoek naar een nieuw onderkomen nu dit jaar de huidige gebruikte ruimte tegen de vlakte gaat. “Deze sponsoring kunnen we goed gebruiken om elders een nieuwe start te maken,” vertelt voorzitter Sonja Leemkuil.

Foto: Van links naar rechts: Marita Klein, Daniel Steenbergen, Sonja Leemkuil en Carry Nijland