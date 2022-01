Buurtkastjes succesverhaal in Dieren

DIEREN – Het begon als een klein idee om ‘mensen te helpen die het moeilijk hebben’. Inmiddels heeft Joyce Briegoos er al voor gezorgd dat er drie zogenoemde buurtkastjes met allerlei nuttige producten zijn geplaatst in Dieren. Het idee is zo simpel: neem wat je nodig hebt, laat achter wat je zelf niet gebruikt.

Het is een succesverhaal, dat laat zien hoe snel een balletje gaat rollen als mensen zich samen inspannen voor het goede doel. Joyce kwam door andere buurtkastjes in het westen van het land op het idee zoiets ook in Dieren op te zetten. “Ik inventariseerde op Facebook of er vraag naar was en kreeg alleen maar enthousiaste reacties. Stichting Het Werkt in Spankeren nam contact op en wilde tegen een mooie prijs de kastjes wel maken. De financiën kreeg ik rond door cheques in te zamelen via de actie Ik buurt mee!”, vertelt Joyce met gepaste trots.

Dankzij de Ik buurt mee-cheques had Joyce binnen no-time genoeg budget om vijf buurtkastjes te laten maken, vergunningen voor plaatsing aan te vragen bij de gemeente èn om boodschappen te doen om de kastjes voor het eerst te vullen. Eind december kon het eerste kastje, in haar eigen voortuin aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 64, officieel worden geopend. “Dat was voor mij ook echt het streven: voor de Kerst wilde ik mensen kunnen helpen. En dat is gelukt.”

Inmiddels zijn er ook buurtkastjes geopend aan de Fazantlaan 161 en aan de Berkenhof 28. Er komt er nog kastjes aan de Veerstraat 4 en bij de Dierense toren in Dieren-Zuid. De Ontmoetingskerk is zelf een traject gestart om een zesde kastje te regelen en beheren.

De kastjes vult Joyce met spullen die ze krijgt. “Iedereen mag in het buurtkastje zetten wat hij kan missen”, legt ze uit. Ze noemt voorbeelden: “Je kunt er speciaal iets voor kopen, maar ruim af en toe je keukenkastjes eens op en breng de spullen die je niet gebruikt naar een buurtkastje, zodat een ander ze kan gebruiken. Je hebt ook vaak acties 1+1 gratis, maar soms heb je zelf niets aan een tweede krop sla. Die extra boodschappen kun je dan met een ander delen.”

In de afgelopen weken heeft ze al veel boodschappen gekregen, zowel van particulieren als bedrijven. Veel lekkers rondom de feestdagen, maar ook nuttige en gezonde zaken als groente en fruit, verzorgingsartikelen en menstruatieproducten. De buurtkastjes zijn hiervoor een officieel uitgiftepunt van het Armoedefonds. Van de financiële donaties die ze kreeg, kocht Joyce verse groenten en fruit.

Joyce hoopt dat, als het nieuwtje er straks af is, mensen hun overtollige of extra boodschappen blijven brengen. Om ervoor te zorgen dat de buurtkastjes gevuld blijven, is ze op zoek naar langdurige sponsoren. Iedereen die een steentje wil bijdragen, op welke manier dan ook, kan contact zoeken met Joyce via dierensebuurtkastje@outlook.com of de facebookgroep: ‘t dierense buurtkastje.

Ondertussen is Joyce er dagelijks druk mee. Ze onderhoudt de Facebook-pagina, beheert de kastjes en regelt extra boodschappen als dat nodig is. Maar ze doet het met liefde. “Ik weet wat het is om met weinig geld rond te moeten komen. Als ik andere mensen kan helpen, doe ik dat graag. Ik ben ook vrijwilliger bij de Voedselbank. Het is schrijnend dat het nodig is, maar mooi dat we met zijn allen de medemens kunnen helpen.”

Foto: Joyce Briegoos en zoon Yaël zijn dagelijks druk met het vullen en beheren van de buurtkastjes in Dieren