Business & Shopping: Bakkerij de Winkel terug naar het Marktplein

BRUMMEN – Ze hebben even geduld moeten hebben, maar op zaterdag 29 januari openen Erno de Winkel en Sander de Rooij de deuren van hun splinternieuwe bakkerij aan het Marktplein in Brummen. Na de brand in 2019, die de complete bakkerij verwoestte, werden klanten de afgelopen twee jaar geholpen vanuit hun tijdelijke vestiging in de Ambachtstraat.

Vanaf eind januari wordt er weer dagelijks vers gebakken op de vertrouwde plek in het hart van het dorp. “Het is heel fijn dat we weer vooruit te kunnen kijken. De brand, waarbij we ons tweede huis kwijtraakten – want zo voelt de bakkerij voor ons – en de hele nasleep ervan is ons niet in de koude kleren gaan zitten, maar nu kunnen we weer bouwen”, aldus bakker De Winkel.

In 2017 startte De Winkel in Brummen. Twee jaar later brandden de bakkerij en de omliggende panden af en ging de droom van bakker Erno letterlijk in rook op. “Gelukkig konden we vanaf april 2020 door vanuit een tijdelijk pand in de Ambachtstraat. We hebben geïnvesteerd in twee nieuwe, goede ovens, waardoor de kwaliteit van onze broden nog beter is dan voorheen. Ik denk dat onze klanten dat geproefd hebben, want we hebben het sindsdien drukker dan ooit.”

Het ambachtelijke karakter van Bakkerij de Winkel zal in het nieuwe pand aan het Marktplein duidelijk zichtbaar zijn. Door een metalen wand met glas kijkt de klant door de winkel heen de bakkerij in, waar bakker Erno met zijn team dagelijks verse broden, taartjes en andere lekkernijen maakt. Het pand wordt zaterdag 29 januari om 11.00 uur officieel geopend door burgemeester Alex van Hedel.

Een groot feest en veel aandacht tijdens de opening hoeft voor De Winkel niet zo nodig. Veel leuker vindt hij het om de opening van het nieuwe pand te vieren door zijn klanten in de watten te leggen. En dus is er voor de eerste 200 klanten een goed gevulde goodie bag, is er tijdens het openingsweekend voor elke klant iets lekkers en zijn er de hele maand februari elke week openingsacties. Iedereen is op zaterdag 29 januari vanaf 7.30 uur van harte welkom aan het Marktplein.

Bakkerij de Winkel is dagelijks geopend van 7.30 tot 15.00 uur, alleen op zondag vanaf 8.30 tot 12.30 uur. “Zondag is mijn hobby-dag”, vertelt Erno. “Die dag doe ik alles zelf, zonder personeel. Ik sta dan dus ook zelf in de winkel en hoor die dag precies wat mensen willen en lekker vinden. Voor mij is dat elke week weer een gezellige dag.”