Bushokje vernield in Loenen

LOENEN – In de nacht van zondag 9 op maandag 10 januari hebben onverlaten kans gezien om een ruit in het wachthuisje bij de bushalte Bruisbeek, tegenover hotel De Loenermark, te vernielen. ‘s Morgens zagen de buren de vernieling. Het grootste gedeelte van de ruit lag in in honderden stukjes in het hokje en op het naastgelegen fietspad. Omdat de vele glassplinters op het fietspad een gevaar vormen voor de vele fietsers, vooral veel scholieren die in Apeldoorn onderwijs volgen, werd door een buurtbewoner het glas bij elkaar geveegd. Er werd bij de gemeente aangifte gedaan van het ingooien van deze ruit. Vrijdagmorgen kwam een medewerker van de Provincie Gelderland het glas opruimen.

Foto: Martien Kobussen