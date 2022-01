Burgemeester Loes van der Meijs onthult winnend gedicht

DOESBURG – Het is de jury van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd weer gelukt om drie genomineerden en één winnaar uit te kiezen. Burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg maakt zondag 30 januari het winnende gedicht bekend, dat op een groot doek aan de zuidmuur van de Martinikerk voor iedere voorbijganger te zien en lezen zal zijn.

Dit jaar is het de tiende keer dat de Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg een gedichtenwedstrijd heeft uitgeschreven in het kader van de Week van de Poëzie. En alle tien de keren stroomden de gedichten binnen, laat jurylid Tineke Beishuizen weten. “Iets dat de jury heel wat hoofdbrekens kost, want hoe kies je uit een aantal mooie gedichten de drie allermooiste uit? En uit die drie het winnende gedicht? Het is gelukt, zoals het de voorafgaande negen keer ook is gelukt.”

Zondag 30 januari wordt bekend gemaakt wie de gelukkige winnaar is. Dit gebeurt na een korte inleiding door burgemeester Loes van der Meijs. Jurylid Marian Grandia zal het juryrapport voorlezen. Daarnaast draagt Jan Ravensteijn, met begeleiding van de pianiste Zwaan Stam, bekende en minder bekende gedichten voor, die samenhangen met het thema van de wedstrijd: Natuur. Organist/pianist Wilbert Berendsen laat muziek horen en Tineke Beishuizen heeft een bloemlezing samengesteld van gedichten die niet gewonnen hebben, maar ook zeer de moeite waard zijn. De presentatie van het programma is in handen van Petra Spaan.

Volgens de laatste coronamaatregelen mogen er niet meer dan vijftig toeschouwers aanwezig zijn. Anderen kunnen dit programma vanaf 13.30 uur live volgen via YouTube, zoek op Kerk Angerlo-Doesburg.