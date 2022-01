Bronckhorst: meer ruimte voor wonen in buitengebied

GEM. BRONCKHORST – Er komen meer mogelijkheden voor woningen in het buitengebied van Bronckhorst. Om hier invulling aan te geven is nu de notitie ‘Verruiming mogelijkheden woningbouw in het buitengebied’ opgesteld. Het gaat om woningsplitsingen, functiewijzigingen van agrarische bedrijven die stoppen, woningen in bijgebouwen bij bestaande woningen en woningbouw op (nieuwe) landgoederen.

Er zijn veel goede woningbouwplannen goedgekeurd en in ontwikkeling, maar de druk op de woningmarkt is nog steeds groot. Daarnaast heeft het buitengebied te maken met grote uitdagingen. Het stoppen van agrarische bedrijven leidt tot veel vrijkomende agrarische gebouwen en een risico op ondermijning, zoals drugslabs. Daarom nodigt de gemeente inwoners en marktpartijen uit om met goede woningbouwplannen te komen die bijdragen aan een mooi en leefbaar buitengebied.

In de notitie ‘Verruiming mogelijkheden woningbouw in het buitengebied’ staan voorbeelden, criteria, een stappenplan voor initiatieven en een beslisboom, zodat initiatiefnemers slagvaardig aan de slag kunnen met het maken van een woningbouwplan in het buitengebied. De notitie geeft inspiratie en legt de voorwaarden duidelijk uit. Goede bouwplannen en slimme ontwerpen zijn welkom.

Voorwaarden

Woningbouw op het erf kan in allerlei vormen. Denk aan duurzame bouwvormen, sociaal-innovatieve woongemeenschappen en andere collectieve woonvormen. Het woningbouwplan moet wel voldoen aan de één-erf gedachte: meerdere woningen op één gezamenlijk erf. Daarnaast moet het plan in de breedste zin passend zijn op de locatie. Zo moet het plan in omvang passen in het landschap en mogen er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de ontwikkeling. Het is de bedoeling om met de verruimde mogelijkheden verschillende doelgroepen, zowel jong als oud, aan te spreken. Voor landgoederen kan woningbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van het landgoed.

Wethouder Paul Hofman van ruimtelijke ordening legt uit: “Ons uitgangspunt is en blijft: bouwen naar behoefte en sturen op kwaliteit. We zijn blij dat we meer ruimte kunnen bieden aan onze inwoners. Daarbij zijn we zuinig op ons groene buitengebied en de kwaliteit van het Bronckhorster landschap.”

Veehouderij

De mogelijkheid om extra woningen te bouwen kan een stimulans zijn voor intensieve veehouders om te stoppen met het bedrijf. Omdat het stoppen van intensieve veehouderij gezondheidswinst oplevert voor de directe omgeving, wordt dit beschouwd als verevening. Daarom krijgen intensieve veehouderijbedrijven een extra verruiming van de bouwmogelijkheden.

Een ander effect van de ruimere bouwmogelijkheden in het buitengebied is dat er meer leegstaande gebouwen worden gesloopt of hergebruikt. Dat verkleint het risico op ondermijning.

De gemeenteraad neemt op 24 februari een besluit over de notitie Verruiming woningbouw in het buitengebied.