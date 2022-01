Boosterprik zonder afspraak

REGIO – Vanaf woensdag 12 januari kan iedereen zonder afspraak in Apeldoorn, Doetinchem in Zutphen terecht voor een boosterprik. Een eerste of tweede vaccinatie kan zonder afspraak worden gehaald op alle locaties van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

“Steeds meer mensen hebben hun booster al gehaald”, zegt Anneloes Vos, projectleider Vaccineren van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. “Dat betekent dat er op steeds meer locaties ruimte is om te boosteren zonder afspraak. Wij hopen dat de vrije inloop de drempel verlaagt om de booster te halen.”

Mét een afspraak gaat het proces op de vaccinatielocatie soms net iets sneller, omdat de gegevens van de bezoeker dan al geregistreerd zijn. Het is daarom nog steeds mogelijk om een afspraak te maken voor een eerste, tweede of booster-vaccinatie. “Als je al een afspraak hebt gemaakt die later is gepland of op een locatie verder weg, dan kun je ook gebruikmaken van de vrije inloop op een andere locatie of een ander tijdstip. Vergeet dat niet te melden op de vaccinatielocatie”, adviseert Vos. “De afspraak wordt dan uit het systeem gehaald om fouten in de registratie te voorkomen.”

De priklocaties in Apeldoorn zijn te vinden aan de Laan van het Omniversum, tegenover nummer 16, en aan de Laan van Malkenschoten 20. In Doetinchem is de GGD te vinden aan de Havenstraat 150 en in Zutphen wordt er gevaccineerd in de Hanzehal aan de Fanny Blankers-Koenweg 2. Alle locaties zijn dagelijks geopend van 8.00 tot 19.30 uur. De locatie in Zutphen sluit per 24 januari, de laatste prikdag is zondag 23 januari.