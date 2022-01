Bejo neemt na acht jaar klussen afscheid van Hallse Hull

HALL – Acht jaar heeft hij zich ingezet voor het onderhoud van het ABK-huis en kampeerterrein Het Hallse Hull in Hall. Maar nu moet Bejo Nalis uit Eerbeek hiermee stoppen en moet de beheercommissie noodgedwongen op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het kluswerk.

Bejo maakte kennis met het Nivon toen hij vlak na zijn pensionering in 2013 met zijn kleinkinderen kampeerde op Het Hallse Hull. Bejo: “Wij nemen alle kleinkinderen zodra ze vier jaar zijn mee om te kamperen. Dat hoort gewoon bij de opvoeding. Als fervent Groene Boekje-kampeerder wil ik dat mijn kleinkinderen graag meegeven. Ik was volledig verrast dat wij zo’n mooi terrein zo dicht in de buurt hebben.”

Iemand hoorde dat Bejo net met pensioen was, veel van techniek wist en in Eerbeek woonde. Er waren dringend klussers en een coördinator techniek nodig voor het terrein en het huis. Bejo: “Na wat aandringen en na overleg thuis heb ik kennisgemaakt met de beheercommissie en niet lang daarna ben ik op maandag gaan klussen. De eerste klussen waren een lekkende douche en een lekkage bij de vaatwasser, dat bleek later een heel andere oorzaak te hebben en dat maakt het klussen leuk. Vanwege mijn ervaring uit mijn werkende leven werd ik ook contactpersoon brandmelding en BHV.”

Bejo kijkt terug op een mooie tijd met veel technische uitdagingen: “In het begin was het echt pionieren. Ik hou daar wel van. Naarmate we meer inzicht kregen in wat er technisch allemaal speelde, werden ook de werkzaamheden uitdagender. Al blijft er natuurlijk altijd het dagelijkse reparatiewerk. Van handdoekenrekjes ophangen tot lampen vervangen en legionella spoelen.”

Waar Bejo ook met veel plezier aan terugdenkt is het teamwerk: “We waren een hechte club, eerst koffie, bijpraten en de klussen bespreken en dan aan het werk. Zo ontstonden er ook vriendschappen. Helaas heb ik de rol van coördinator vanwege mijn gezondheid moeten neerleggen. Ik werk wel nog mee met klussen zo lang het nog kan en draag mijn kennis zoveel mogelijk over.”

En dus is Nivon op zoek naar nieuwe klussers uit de omgeving. Bejo legt uit: “Het belangrijkste is dat je handig bent, graag een probleem goed oplost en in een team kunt werken. Je moet wel wat ervaring hebben met gas-, water- en/of elektriciteitsinstallaties en goed kunnen omgaan met simpel gereedschap als een accuboormachine. De meeste grote apparatuur zoals de brandmeld- en cv-installatie zit in onderhoudscontracten bij bedrijven. Je doet dan als klusser de eerste check en in overleg met de coördinator techniek wordt dan een bedrijf ingeschakeld. Dat geldt natuurlijk ook voor grotere problemen met de overige installaties.”

Wie wil helpen klussen of eerst meer informatie wil, kan contact opnemen met Marco Ouwehand, coördinator techniek, tel. 06 – 51349541 of tech.abk-hhh@nivon.nl.

www.nivon.nl