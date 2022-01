Basiscursus bijen houden

EERBEEK / BRUMMEN – De imkersverenigingen Eerbeek en Brummen organiseren samen een basiscursus bijen houden. Doel van de cursus is het leren van de theoretische en praktische vaardigheden om zelfstandig bijen te kunnen houden. Een erkend leraar verzorgt, samen met ervaren leden van de verenigingen, een programma van afwisselend theorie- en praktijklessen. Deze lessen starten half maart en vinden plaats op dinsdag in Brummen en/of Eerbeek. De deelnemers oefenen de praktijk met bijenvolken op locatie van de verenigingen of van de leraar. De cursus bestaat uit twintig bijeenkomsten, waarvan zeven theorielessen, twaalf praktijklessen en een examen.

www.imkersverenigingeerbeek.nl

www.imkersverenigingbrummen.nl