Auto op zijn kant voor Beumerskamp

DOESBURG – Hoe het is gebeurd, is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat er woensdagavond 12 januari een vreemd ongeluk heeft plaatsgevonden aan de Breedestraat in Doesburg. Tussen 19.30 en 20.00 uur raakte een bestuurder, die naar verluid net zijn rijbewijs had, van de weg. hij reed door een plantsoentje, tegen een muur en kwam toen op de zijkant tot stilstand, net voor sporthal Beumerskamp.

Getuigen meldden dat de handrem plotseling werd aangetrokken omdat de bestuurder er met zijn kleding achter bleef hangen toen hij een bos sleutels van de grond opraapte. Dit kon door de politie niet worden bevestigd.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink