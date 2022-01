DOESBURG – Op de Koppelweg in Doesburg heeft dinsdagavond 18 januari net na 20.30 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een bestuurder schoot met zijn auto van de weg, raakte een lantaarnpaal en eindigde bijna in het water onderaan de dijk. Medewerkers van de ambulance hebben de bestuurder onderzocht, maar deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf opgetakeld.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink