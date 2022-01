App Helemaal Groen maakt zwerfvuil rapen een uitdaging

REGIO – Op steeds meer plekken ontstaan initiatieven van bewoners die er gezamenlijk op uit trekken om zwerfvuil te gaan rapen. Wie liever individueel op pad gaat, kan dit doen met de app Helemaal Groen, die precies aangeeft waar er is schoongemaakt. De app is een aantal jaren geleden van start gegaan, mede dankzij een financiële bijdrage van de Gestichten Doesburg.

Trudy Willems, lang werkzaam in Doesburg en nu woonachtig in Zutphen, is zelfbenoemd zwerfvuilraper. Ze ging op pad met een vuilniszak en een grijper en installeerde de app HelemaalGroen. De app registreert de route die ze loopt en telt op hoeveel kilometers ze heeft opgeschoond. “Zo weet ik dat ik dit kalenderjaar al 279 kilometer schoongemaakt heb, dat er in totaal in mijn stad 1990 kilometer is opgeschoond en dat daar 87 mensen zijn die deze app gebruiken.”

De route die iemand heeft gelopen wordt groen op de kaart. Na een maand wordt die oranje en weer een maand later bruin, tenzij opnieuw die route wordt gelopen. Hoewel, wat eenmaal grondig is schoongemaakt, blijft in de praktijk vaak langer schoon.

De app stimuleert zwerfvuilrapers actief te blijven, volgens Trudy omdat er zoveel mensen meewerken. “Mijn oogst van dit jaar opruimen is tot nu toe 105 grijze vuilniszakken zwerfvuil die door de gemeente netjes bij mijn huis worden opgehaald. Hoeveel zou dit zijn van alle opruimers bij elkaar?” Inmiddels heeft ze buren en vriendinnen in de hele regio enthousiast gekregen om ook mee te doen.

HelemaalGroen is ontwikkeld in Geesteren in de Achterhoek en is tot stand gekomen door vele donaties, waaronder dus van de Gestichten Doesburg. Waren er bij de start ruim twee jaar geleden 7 deelnemers uit het dorp, nu zijn dat er al 7700 in heel Nederland.

www.helemaalgroen.nl