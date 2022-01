‘Ameezing’ kerstlunch in Dorpshuis Rheden

RHEDEN – Dorpshuis Willem de Zwijger heeft in de aanloop naar Kerst een sfeervolle lunch verzorgd met muziek en zang. Deelnemers kregen een aantal heerlijke gerechten gepresenteerd. Tussen de gangen door werden kerstliedjes gezongen onder begeleiding van een pianist.

Ondanks dat er vanwege corona afstand bewaard moest blijven, was het een sfeervol en gezellig samenzijn. Kortom, een bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is, concluderen organisatie en deelnemers.

Deze kerstactiviteit vond plaats in het kader van de Open Inloop. Inwoners kunnen elke doordeweekse middag tussen 14.00 en 16.00 uur binnenlopen voor een praatje, spelletje of een kopje koffie. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is tegelijkertijd het informatiepunt van welzijnsorganisatie Incluzio geopend. Bezoekers aan het informatiepunt zijn eveneens welkom voor een kopje koffie bij de Open Inloop.