Actie Kerkbalans van start in Brummense gemeenten

GEM. BRUMMEN – De Protestantse Gemeentes Brummen, Eerbeek en Hall en Voorstonden houden deze maand de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een financiële bijdrage voor de kerk op te halen. De actie gaat komend weekend van start.

In Brummen wordt de start van de actie aangekondigd in de kerkdienst van zondagmorgen 16 januari. Vanaf maandag 17 januari gaan er zo’n 80 lopers op pad om enveloppen met een brief en toezeggingsformulier rond te brengen. Ook wordt er weer een groot aantal gemeenteleden digitaal benaderd.

In Eerbeek wordt op zondagmorgen 16 januari na de kerkdienst de klok van de Kruiskerk geluid als officieel startmoment. Ongeveer 700 gemeenteleden ontvangen een persoonlijke envelop met een brief en antwoordformulier. Een groep van bijna 300 gemeenteleden wordt digitaal benaderd, zij vullen hun bijdrage zelf online in. Op vrijdag 29 januari worden de retourenveloppen ingeleverd, waarna het tellen van de opbrengst kan starten.

In Hall worden in week 2 de enveloppen bezorgd bij de 275 kerkleden en vrienden van de kerk. In de envelop zit een brief, een flyer en een retourenvelop. Uiterlijk in week 4 wordt de retourenvelop opgehaald en de opbrengst geïnventariseerd.

Actie Kerkbalans is van groot belang voor de genoemde gemeentes, die hiermee kunnen blijven functioneren. Kerkbalans is een landelijke campagne en met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl, www.kerkwebbrummen.nl, www.kruiskerkeerbeek.nl of www.hallsekerk.nl.