Aanrijding op Ellecomsedijk

ELLECOM – Op de kruising Ellecomsedijk met de afrit van de snelweg A348 heeft woensdag 5 januari aan het einde van de middag een ongeval plaatsgevonden. Politie en ambulance werden rond 17.55 opgeroepen om met spoed ter plaatse te komen. Op de kruising waren twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. De witte auto kwam van de snelweg en zag het stoplicht over het hoofd, waardoor hij de andere auto op de Ellecomsedijk aanreed.

De bestuurder die door rood reed, is door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen raakte zo beschadigd dat een bergingsbedrijf ter plekke is gekomen om de voertuigen af te slepen. Het overige verkeer heeft korte hinder gehad van het ongeval.

Foto: Dennis van Bemmel/Persbureau Heitink