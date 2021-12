Zinkend schip gered

DOESBURG – De brandweer van Doesburg is maandag 20 december druk geweest met een zinkend bootje in de Turfhaven. Rond 12.55 uur werden de brandweerlieden te hulp geroepen voor het bootje, dat bijna onder water verdwenen was. De boot moest uit het water getakeld worden. Grondverzetbedrijf Ten Dolle is gevraagd om hierbij met de autolaadkraan van de vrachtwagen te helpen. Samen met de brandweer, die ondertussen de boot leegpompte, is het gelukt om de boot op het droge te leggen. Een klus die een uurtje of 3 vergde, is tot een goed einde gebracht.

Foto: Hanny ten Dolle