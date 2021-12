Write for Rights in Eerbeek

EERBEEK – De schrijfactie Write for Rights van Amnesty International krijgt dit jaar in Eerbeek een andere vorm. Rond 10 december, de dag van de Rechten voor de Mens, worden mensen gevraagd een brief of kaart te schrijven voor 10 gewetensgevangenen of mensen die in de gevangenis zitten omdat zij opkwamen voor mensenrechten. Voorheen kwamen schrijvers hiervoor bijeen in de Wereldwinkel, maar dit jaar stelt Amnesty schrijfpakketten beschikbaar, zodat iedereen thuis brieven of kaarten kan schrijven. Deze pakketten kunnen worden opgehaald in de Kruiskerk en in de Wereldwinkel aan de Stuijvenburchstraat. In iedere envelop zit uitleg en alle materialen die nodig zijn om te schrijven. Uit eerdere acties blijkt dat de massale stroom brieven en kaarten leidt tot verbetering van de omstandigheden van mensenrechtenactivisten. Meer informatie over de tien gevangenen waar dit jaar voor wordt geschreven, is te vinden op www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven.