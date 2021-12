Wie ging er naar het Doesburgse Badhuis?

DOESBURG – In de editie van februari 2022 behandelt Doesburg Vertelt het verhaal van het Doesburgse Badhuis. Dit militaire badhuis stond tot 1982 aan de Rooseveltsingel, maar werd met name in de jaren vijftig ook gebruikt door burgers.

Doesburg Vertelt zoekt Doesburgers die in hun jeugd nog van dit Badhuis gebruik hebben gemaakt. De vrijwilligers zijn op zoek naar herinneringen, die dan weer kunnen worden gebruikt voor het verhaal in februari. Wie een ervaring wil delen, kan zich melden bij Bert Stulp via bert@stulp.net of tel. 0313-474961 of tel. 06-22951484.

Doesburg Vertelt is het permanente uithangbord van de Doesburgse geschiedenis. Elke eerste dinsdag van de maand komt klokslag 12.00 uur een nieuw verhaal online.