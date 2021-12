Werkzaamheden Hoofdweg en Klarenbeekseweg afgerond

KLARENBEEK – In het afgelopen jaar heeft Klarenbeeks Belang, samen met een vertegenwoordiging van de Klarenbeekse ondernemers, diverse malen goed contact gehad met de projectleiding van de provincie om als klankbordgroep mee te denken over het ontwerp van de doorgaande weg door het dorp. Hierbij konden telkens vragen en bezwaren aangeven worden. Dit leidde vaak tot een wijziging in het ontwerp.

De werkzaamheden zijn nu grotendeels afgerond. De doorgaande weg ziet er weer spic en span uit. Hier en daar zijn flinke aanpassingen gekomen. Er kwam bij de Supermarkt Imanse geen zebrapad of verkeerslichten, maar wel een veel overzichtelijker wegbeeld, wat zeker gaat bijdragen aan veiliger oversteken. De straatverlichting werd doorgetrokken tot aan het station.

Er kwam een aangepaste indeling groenvakken en parkeerstroken, Voor elke woning bleef geen parkeerstrook, maar wel kwamen er op loopafstand een aantal aaneengesloten parkeervakken (dit overeenkomstig de uitkomst van de parkeerdrukmeting).

De uitrit van de Boterbloem is aangepast en daarbij een veiliger oversteek richting MFC gerealiseerd. Er is een stoepje aangelegd voor de wachtende schooljeugd op de hoek van de Elsbosweg. Ook zijn de parkeervakken voor de vlindertuin aangepast.

Om de gemeten te hoge snelheden op het deel tussen Kopermolenweg en station te matigen, is de weg ‘in de banden’ gezet (zie foto) tussen Kopermolenweg en noordelijke komgrens. Hierdoor wordt het wegbeeld fysiek en visueel versmald, wat leidt tot lagere snelheden. De noordelijke komgrens is verschoven tot net voorbij Goorweg. De groenvakken worden met bloeiende heesters en bomen beplant.

Foto: Martien Kobussen