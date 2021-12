Werk aan Beekbergerwoud duurt langer dan gepland

KLARENBEEK – De herstelwerkzaamheden aan de vlonderpaden en zandpaden in het Beekbergerwoud, gelegen tussen Klarenbeek en Apeldoorn, duren langer dan gepland. Er moeten onvoorzien extra werkzaamheden worden uitgevoerd, die meer tijd in beslag nemen.

Natuurgebied Beekbergerwoud is om veiligheidsredenen al een tijdje gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De onderconstructie en vlonderplanken van de houten vlonderpaden waren aan het eind van hun levensduur en aan vervanging toe. Sinds november 2021 is het natuurgebied volledig afgesloten vanwege de grote herstelwerkzaamheden op verschillende plekken op de route.

De vlonderpaden worden vervangen door duurzaam materiaal met een langere levensduur. Deze werkzaamheden nemen meer tijd in beslag vanwege de moeilijk bereikbare plaatsen in het moerassige gebied. De routes Klompenpad en Apeldoorn te Voet blijven aangepast, waarbij het Beekbergerwoud tijdelijk wordt gemeden. Vanwege de weersomstandigheden de komende tijd kan er nog geen precieze datum van openstelling in het nieuwe jaar worden genoemd.

Het Beekbergerwoud vormt met ruim 100 hectare een moerasgebied met nu nog jonge zogenaamde elzenbroekbossen en natte graslanden. Het was ooit het laatste oerbos van Nederland, totdat in 1871 de laatste boom werd geveld. Natuurmonumenten heeft dit gebied kunnen aankopen en is sinds 2006 volop bezig de natuur te herstellen.