Warmteteam Rietmaat maakt warmtefoto’s voor de buren

DOESBURG – De eerste stap om geld en energie te besparen, is controleren of je huis wel goed geïsoleerd is. Een aantal buren van de Rietmaat in Doesburg heeft zich verenigd in het Warmteteam Rietmaat. Samen bieden zij de bewoners van de straat de mogelijkheid een warmtefoto te laten maken van hun huis. “Je kunt wel nadenken over duurzame warmtebronnen, maar dat heeft geen zin als je niet eerst bekijkt of je huis goed geïsoleerd is. Als er veel warmte weglekt, moet je alsnog veel meer stoken dan noodzakelijk”, aldus initiatiefnemer Wim Strabbing.

Op zoek naar duurzame oplossingen voor zijn huis, kwam Strabbing in contract met de Agem, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, die huiseigenaren helpt bij het verduurzamen van hun woning. “Zeker met de stijgende energieprijzen vroegen wij ons af wat we zelf kunnen doen om duurzamer te worden”, vertelt Strabbing. “Er zijn zoveel mogelijkheden, van spouwmuur- en vloerisolatie tot dubbel glas en een warmtepomp. Ik zocht een onafhankelijk advies. Agem raadde me aan eerst eens een warmtefoto te laten maken, waarop goed te zien is waar de warmte je huis verlaat. Als alle warmte weglekt, heeft een warmtepomp geen zin.”

Warmteteam

Strabbing raakte enthousiast en besloot samen met Agem en met ondersteuning van de gemeente een actie te starten in zijn wijk om alle buren aan de Rietmaat een warmtefoto te kunnen aanbieden. Na een eerste berichtje in de bus van de bewoners aan de Rietmaat meldden zich zeven anderen, die ook wel een hand wilden toesteken. Wim Strabbing, Richard Krupe, Reinier Brinkhorst, Hans Driever, Martin Beijer, Robin Milder, Henk Waardenburg en Guido Wasterval vormen nu samen het Warmteteam Rietmaat. Met camera’s van Agem gaan zij in januari de wijk in om op verzoek warmtefoto’s te maken van de huizen.

“We kregen een korte training van Agem, waarin we uitleg kregen over hoe de camera’s werken en waar we op moeten letten bij het maken van de foto”, vertelt Henk Waardenburg. “De foto’s kunnen het best worden gemaakt als het buiten vriest, zodat er voldoende verschil is tussen de buiten- en binnentemperatuur. De foto’s maken we ‘s ochtends vroeg, voordat de zon de kans heeft gehad het huis op te warmen. Zo zijn eventuele warmtelekken het best te zien.” Zelf is hij vooral benieuwd naar de staat van zijn isolatie. “De vloer kan soms ongenadig koud zijn en ik weet niet waarom.”

De foto’s worden door Agem beoordeeld en de huiseigenaar krijgt later telefonisch een advies. Dit is allemaal gratis. Wie later een uitgebreider advies wil, kan via Agem een adviseur aan huis laten komen. Martin Beijer benadrukt dat Agem geen commerciële organisatie is: “Als je leveranciers om advies vraagt, prijzen ze hun eigen producten aan. Agem wil niets verkopen, maar adviseert de beste maatregelen voor jouw huis.” Waar Agem wel mee kan helpen, is gezamenlijke inloop. “Als je met een aantal buren tegelijk een warmtepomp aanschaft of de muren laat isoleren, ben je misschien weer iets goedkoper uit.”

Ooi en Molenvelden

Buren aan de Rietmaat die een warmtefoto willen laten maken, kunnen zich nog tot en met vrijdag 31 december aanmelden bij Wim Strabbing via w.strabbing@gmail.com of bij het Agem Energieloket via tel. 0314-820360 of warmtefoto@agem.nl. Het Warmteteam Rietmaat is enthousiast over het project. “Het is goed voor het milieu, voor je portemonnee en voor het comfort in huis”, zegt Beijer. Strabbing voegt toe: “Maar het draagt ook bij aan de saamhorigheid in de wijk. We krijgen veel leuke reacties.”

De heren hopen dat andere wijken geïnspireerd raken en zelf een initiatief ontplooien. De gemeente Doesburg is al actief op zoek naar mensen die met een groep buurtbewoners aan de slag willen gaan in de wijken Ooi en de Molenvelden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Maroeska Boots van Agem Energieloket via maroeska.boots@agem.nl.

www.agem.nl

Foto: Henk Waardenburg, Martin Beijer en Wim Strabbing zijn drie van de acht leden van Warmteteam Rietmaat