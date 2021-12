Vrouw onwel, door zwemmers gered

DOESBURG – Zwemmers en personeel hebben maandagmiddag 6 december een vrouw uit het water gered en gereanimeerd. De vrouw raakte rond 12.45 uur in het bad onwel. Nadat zij uit het water was gehaald, is direct gestart met reanimatie. De toegesnelde hulpverleners hebben dit overgenomen en de vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de ernstige situatie werd ook de hulp van de traumahelikopter ingeroepen, maar deze kon vanwege de mist niet landen in de buurt van het zwembad. De helikopter landde in langs de A12 bij Zevenaar, waar de trauma-arts bij het ambulancepersoneel is ingestapt, onderweg naar het ziekenhuis.

Hoe het inmiddels met de vrouw gaat, is niet bekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink